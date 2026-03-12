Енергиен калкулатор – предлага го една от водещите банки у нас
Калкулаторът позволява след въвеждането на основни данни, свързани с типа на жилището, неговото строителство, използвани материали, електроуреди, дограма, изолация и т.н., да бъдат визуализирани ориентировъчни разходи и препоръки за подобрения.
Потребителите на калкулатора могат да научат повече за това как навиците влияят върху потреблението на енергията и как тези фактори могат да бъдат взети предвид при планирането на разходите. Енергийният калкулатор е първият подобен инструмент на банковия пазар в България.
Той е създаден, за да помогне на клиентите да се ориентират по-лесно в различните възможности за подобряване на енергийната ефективност на дома. Инструментът предлага практична информация, която може да бъде полезна за планирането на бъдещи инвестиции. Той е част от стремежа на банката да предоставя решения, които улесняват ежедневните избори на клиентите, включително в областта на отговорното управление на енергията и устойчивото развитие. Енергийният калкулатор може да бъде намерен тук: https://eloan.ubb.bg/energy-calculator
Информацията, изчисленията и препоръките в страницата на услугата се предоставят от "GREENOMETER S.R.O.“ и имат ориентировъчен характер. Енергийният анализ не е сертифицирана услуга. ОББ не носи отговорност за точността, актуалността и пълнотата на данните, нито за последици от тяхното тълкуване или от решения, взети въз основа на предоставените резултати.
