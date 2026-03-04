Eнергийeн експерт: Очаква се природният газ да поскъпне от 1 май! Европа е в много тежка ситуация
По думите му и петролът, и природният газ реагират силно на военната ситуация. "И при двете суровини има ефекти върху българската икономика и за българските потребители вероятно ще се наблюдава увеличение на цените на горивата“, посочи Владимиров.
Според него цената зависи от ситуацията около Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ. "Всичко зависи от това колко време ще бъде блокиран Ормузкият проток. Ако трафикът бъде възстановен, пазарите могат бързо да се успокоят“, обясни той.
"Европа е в много тежка ситуация, защото трябва да внася големи количества втечнен природен газ, за да запълни хранилищата си за предстоящия пролетно-летен сезон. Има изисквания за поддържане на минимални количества в хранилищата. Може да се очаква от 1 май по-сериозно поскъпване на цената на природния газ“, обясни експертът.
България е частично защитена от дългосрочния договор за доставки от Азербайджан, но и там цената е обвързана с петрола, който също поскъпва. "Цената за април вероятно няма да бъде силно засегната, но от първи май може да видим по-сериозно увеличение на цената на природния газ у нас“, прогнозира Владимиров.
Увеличението на цената водата засяга повече от 20 ВиК оператора в страната
Поскъпването на газа ще се отрази и на електроенергията в Европа, защото газовите централи често определят крайната цена на пазара. Въпреки че България произвежда малка част от тока си от природен газ, цените на общия европейски пазар се пренасят и у нас.
Това означава, че индустрията може да усети поскъпване на електроенергията, докато домакинствата засега остават защитени, тъй като плащат регулирани цени.
По бензиностанциите ефектът може да се усети сравнително бързо. "Ако ситуацията се запази, може да видим увеличение на цените на горивата с около 10-15 евроцента на литър“, прогнозира енергийният експерт. В момента сортът "Брент“ се търгува около 85 долара за барел, като пазарите реагират на всяка новина от региона.
Според Владимиров сериозен инфлационен ефект ще има само ако високите цени се задържат по-дълго. "Ако нивата на горивата останат високи продължително време, това ще се пренесе и върху цените на стоките. На този етап обаче е рано да се говори за значителен скок на инфлацията“, посочи той.
Блокадата на Ормузкия проток изстреля цените към 80 долара за барел, а при ескалация анализатори предупреждават за 100+ долара и нов инфлационен шок
Енергийният експерт подчерта, че световният пазар всъщност разполага с достатъчно количества петрол и газ. "Ако трафикът през Ормузкия проток бъде възстановен, цените могат да паднат сравнително бързо, защото има излишък на тези суровини“, обясни той.
В момента обаче около 20 милиона барела петрол дневно от района на Персийския залив остават блокирани – фактор, който продължава да държи пазарите напрегнати.
