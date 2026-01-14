Жечо Станков.
По думите му страната ни ще участва с 10% дял в проекта съвместно с компаниите OMV и NewMed.
"До него стигнахме след възлагане на детайлни анализи на колегите от УНСС и Минно-геоложкия университет, работна група, преговори с двете страни – на OMV и NewMed. Това е консервативният подход, в който държавата с конкретни сериозни стъпки влиза в този проект не само като наблюдател, а като конкретен инвеститор", допълни министърът.
"За първи път в новата история на България държавата няма да се облагодетелства единствено от концесионни такси, а ще участва активно с дял в търсенето и проучването. След преговори постигнахме съгласие България да не дължи разходи по трите вече извършени сондажа, а ще инвестира само в следващите два", каза още Станков.
Енергийният министър: България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море
© Булфото
Още по темата
/
Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" пристигна на терминала край Александруполис
09.12
Proto Thema: "Вертикалният коридор", който минава през България, е врата за американския втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна
03.11
Христо Казанджиев: Основната причина за дерогацията за "Балкански поток" е, че оттам се доставя природен газ за страни от ЕС, и за такива извън него
19.06
Още от категорията
/
Кристалина Георгиева: Близо 40% от работните места в световен мащаб са изложени на промени, предизвикани от изкуствения интелект
16:16
Заради еврото: Приеха изменение на таксите, събирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
13:48
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.