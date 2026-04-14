"Оказа се, че мерките, които правителството предприе, са сред най-ефективните. Редица други държави ги променят в движение. Вижда се къде работят и къде не, но принципите, по които бяха изготвени, остават валидни". Toва заявис лужебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, който днес откри Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО).

"Гориво в страната има достатъчно, а България продължава да поддържа едни от най-ниските цени в Европа.", успокои министър Трайков и допълни, че в следващите дни се очаква одобрението на нотификацията от ЕК, което ще даде възможност да бъде стартирама схемата за подпомагане на енергоинтензивната индустрия.

Поредно поскъпване на дизела в България отчита Национална агенция за приходите. По данни на институцията към 12 април средната цена на горивото по бензиностанциите в страната достига 1.78 евро за литър, което е увеличение с 2 евроцента само за последните три дни. Данните на НАП показват още, че при бензин A95Н средната цена в момента е около 1.48 евро за литър, съобщава ФОКУС.