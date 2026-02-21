Трайчо Трайков обеща компенсации за потребителите, при които се установят реални проблеми със сметките за електроенергия. Изявлението той направи при първото си посещение като министър в ПАВЕЦ "Чаира“, където коментира сигналите за завишени фактури и състоянието на енергийната система.
"Най-важното е, че част от жалбите са основателни. Трябва да се стигне до край да се види каква е причината и как да бъдат компенсирани хората“, заяви Трайков. По думите му до края на февруари и началото на март ще бъде направен анализ на всяка отделна жалба и сметка.
Министърът уточни, че проверките се извършват съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране, включително чрез независими лаборатории и контрол на софтуерните системи за отчитане. Целта е да се установи дали проблемите са причинени от грешки в билинг системите или други технически причини. В случаите, в които вече са установени нередности, електроразпределителните дружества са започнали компенсации по собствена инициатива, включително чрез приспадане от бъдещи сметки или възстановяване на суми.
Трайков призова всички граждани, които имат съмнения относно коректността на фактурите си, да подават сигнали до регулатора, за да бъдат извършени проверки.
По отношение на енергийната обстановка в страната министърът увери, че няма населени места в България с прекъснато електрозахранване за повече от шест часа. Отчетени са само локални прекъсвания, които се следят от електроразпределителните дружества. Газопреносната система функционира нормално, а при големите язовири на Националната електрическа компания се извършва контролирано изпускане на вода заради повишения приток, без да има критични или аварийни ситуации.
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток, но призова гражданите да подават сигнали
© ФОКУС
Още по темата
/
Министърът на енергетиката поиска подробна информация за хода на проверките относно високите сметки за електроенергия
20.02
Бивш енергиен министър: По-студеното време не може да обясни ръст от 40, 50, дори 100 процента в сметките за ток за януари
09.02
Недостигът води до високи цени на тока. ТЕЦ "Бобов дол" и други въглищни централи трябва да бъдат запазени
06.02
Манолова помага при подаването на жалби срещу сметките за ток: Сега на ред е токов удар върху стотици хиляди домакинства
06.02
ЕНЕРГО-ПРО: Високото потребление е основната причина за по-високите сметки за електроенергия през януари
06.02
Експерт обясни какво да гледаме на електромера и на фактурата, за да разберем дали са надписали сметката ни за ток
06.02
Още от категорията
/
Диана Дамянова: Когато човек е на висока длъжност, трябва настойчиво да изисква от назначенията си да разкрият всичко мръсно от гардероба си
17:03
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденията за поискани оставки във връзка с казуса "Петрохан"
17:02
Министърът на спорта: Убеден съм, че ще успеем да осигурим още по-добри условия за българските спортисти
17:02
МЗ: Не сме взиамали решения за освобождаване на директори на лечебни заведения по политически или изборни съображения
16:40
Костадинов: Служебното правителство може да смени ръководители в МВР, главен секретар, но не и директори на болници
15:06
БСП започна да реди листите за предстоящите избори – вече са ясни част от основните водачи по общини
14:34
Калин Стоянов: Още един представител на партията, посещавала педофилската секта в хижа "Петрохан", се отрече от служебното правителство
14:06
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
12:03
ОТ ВМРО поискаха президентът Йотова да свика КСНС във връзка с американските военни части на софийското летище
12:02
АПИ припомни денонощния телефон, от който граждани и фирми да получат актуална информация за обстановката във всяка точка
11:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.