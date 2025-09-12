ЗАРЕЖДАНЕ...
Есперт каза в какви дълготрайни продукти да инвестираме спестените левове в брой преди еврото
Всички ние купуваме сходни продукти за бита, но някои от тях можем да вземем по-рано. Редно е да започнем с най-необходимото – храната. Бобовите култури като боб, леща и грах, са страхотна инвестиция за дома. Те могат да се съхраняват с години при подходящи условия, без да губят хранителните си качества, отличен източник са на растителен протеин, фибри, витамини и минерали - важна част от здравословното хранене. Освен това са евтини и лесни за приготвяне и могат да се включват в много рецепти — супи, гювечи, салати и всичко, което въображението ви измисли.
Друга разумна инвестиция е в макаронени изделия като спагети, макарони и други подобни, защото също имат достъпна цена и са с дълъг срок на годност – от 1 до 2 години, приготвят се бързо и лесно и се комбинират с различни сосове и продукти.
Консервираните храни не са най-доброто за здравето, но е добре да ги имаме в дома си, защото помагат в определени ситуации. Консервирани домати, боб, риба, зеленчуци и плодове са удобни и с дълъг срок на съхранение.
Можете да се запасите разумно и със сухи плодове и ядки - лешници, орехи, бадеми, сушени сливи, кайсии – те са богати на енергия и полезни мазнини.
Ако използвате мед в домакинството си, има поне две причини да инвестирате част от спестяванията си в такива запаси. Медът е от малкото храни с безкраен срок на годност при правилно съхранение, богат е на полезни вещества и търсенето му расте постоянно. Покупките на чай, кафе и подправки също са добра инвестиция за следващите месеци.
Винаги ще имаме необходимост от лични хигиенни средства като паста за зъби, шампоан, сапун и душ гел, както и от препарати за дома – повечето от тях са със срок на годност от 1 до 3 години. Вижте и дали не се нуждаете от нов матрак, спално бельо, възглавници или завивки.
Както се казва – моят дом е моята крепост, затова може да се огледаме дали у дома не се налага някакъв ремонт. Подобренията на дома също са инвестиция за бъдещето. Докато сме на темата за дома, нека помислим дали не е време да подменим някой стар електрически уред. Ако нещо се е счупило или вече е твърде старо и това съвсем скоро предстои, покупката на негов заместник ще осигури по-голяма енергийна ефективност и спестявания, по-добра функционалност и по-висока безопасност. Старите уреди може да имат износени кабели или компоненти, които създават риск от късо съединение или пожар. Невинаги обаче са по-здрави. Затова може да обмислите закупуването само на резервни части за уреди, които вече имате и все още работят. Това ще удължи живота на старите ви уреди, ще ви спести пари, ще има и екологична полза – по-малко отпадъци и по-малко производство на нови уреди означава по-малко замърсяване и по-добра грижа за околната среда.
И още за вкъщи – можете да вложите част от левовете си в брой в енергоспестяващи крушки. С тях ще намалите от разходите за електричество, защото те консумират значително по-малко енергия от традиционните крушки и имат 10 пъти по-дълъг живот, което води до по-ниски сметки за ток и по-малко разходи за подмяна. Ако използвате много електроника, може да си вземете акумулаторни батерии и зарядно.
Проверете домашната аптечка и подменете лекарства, чийто срок на годност изтича. Ако досега сте отлагали някоя по-скъпа манипулация при зъболекар – поставяне на коронка, мост или друго, сега е моментът да се погрижите. А може да си вземете и ваучери, които дори с цена в лева могат да се ползват до изтичане срока им на валидност. Това са няколко идеи, но всеки има различни приоритети и нужди.
