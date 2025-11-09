Днес почитаме Св. Нектарий Егински, известен с дара на прозорливост и изцеление, и светите мъченици Онисифор и Порфирий. Тази година се провеждат специални богослужения в чест на чудотвореца, основал манастир на остров Егина.Светите мъченици Онисифор и Порфирий живели през царуването на римския император Диоклетиан. По време на жестокото гонение на християни, и те се сподобили да претърпят тежки мъчения. Били ги нечовешки по цялото тяло и ги подхвърлили на различни страшни изтезания. След това мъчителите положили Христовите страдалци върху дълги скари и разпалили огън. Накрая ги привързали към свирепи и диви коне. Влачени от конете по каменистата и неравна земя, светите мъченици били напълно разкъсани и в такива мъчения предали душите си на Бога. Вярващите взели тайно през нощта техните останки и ги погребали в селото Панкеан.