Агенция "Тренд" отчита към 12:00 часа 17,7% избирателна активност. Секциите отвориха врати в 07:00 ч. сутринта. Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. или докато има чакащи да гласуват, пише NOVA.

ФОКУС припомня, че 1,6% бе избирателната активност към 08:00 часа, соча данните на "Тренд".

От "Алфа Рисърч“ съобщиха, че към 9:00 часа активността бе 4,9%. Като за справка, към същия час на миналите парламентарни избори, агенцията е отчела 4,4%.

Право на вот на предсрочните избори имат 6 575 151 души. Може да гласуваме както с хартиена бюлетина, така и с машина.