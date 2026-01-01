Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 2026 г.. Няма шанс да се откажат заради поста на служебен премиер
©
Съгласно чл. 23, ал. 3 от ЗБНБ 1 възнагражденията на работещите в БНБ не може да са по-ниски от тези на работещи със сходни функции в банките в страната. В изпълнение на това изискване се проведе ежегодното проучване за нивата на възнагражденията в банките.
Информацията от него се събира с цел съпоставяне на нивата на възнаграждения на служителите и ръководителите в БНБ с тези на служителите и ръководителите със сходни функции в банките в България и служи за определяне на максимално допустимите възнаграждения (месечни и годишни) на членовете на УС на БНБ и за определяне на минималните средни общи месечни възнаграждения на служителите.
По отношение на ръководителите на БНБ се наблюдава изоставане на възнагражденията спрямо тези на ръководителите в банките в България с 12.12%.
Поради тази причина за 2026 г. са определени нови месечни възнаграждения на управителя, подуправителите и другите членове на Управителния съвет на БНБ, които са съответно 70%, 60% и 20% от достигнатото общо средно месечно възнаграждение на ръководителите на банките.
В резултат на това месечните възнаграждения на членовете на УС на БНБ са, както следва: за управителя – 15 726 евро; за подуправителите – по 13 480 евро, и за другите членове на Управителния съвет – по 4493 евро.
За обезпечаване на тези промени в бюджета са заложени допълнително 129 хил. евро, пише pariteni.bg. Във връзка с предвиденото в бюджета за 2026 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите се очаква общите средни месечни възнаграждения по групи персонал през 2026 г. да достигнат, както следва: за група "ръководен персонал“ – 6383 евро, за група "специалисти“ – 3107 евро, и за група "поддържащ персонал“ – 1770 евро.
В изпълнение на нормативните изисквания, регламентиращи заплащането на труда, в бюджета на Банката за 2026 г. са заложени средства за изплащане на допълнителни възнаграждения на служителите за придобит трудов стаж и професионален опит (по 1% за прослужена година) в размер на 256 хил. евро.
За достигане на нивата на минималната работна заплата за страната от служители, чиито основни възнаграждения са под определения размер за 2026 г., в бюджета на БНБ е заложено увеличение от 2 хил. евро.
Увеличаването на минималната работна заплата ще се отрази и на размера на възнаграждението за по-висока лична квалификация. В Банката има 32 служители с придобита степен "доктор“, като заплащането се определя като процент (25%) от минималната работна заплата за страната, в резултат на което в бюджета за следващата година са предвидени 7 хил. евро.
Още по темата
/
Икономист: България изчезва, а решението е жената да зареже бебето и да смята екселски таблици?!
28.12
Д-р Благомир Здравков: Без съществени промени в бюджета за здравеопазване и през следващата година
24.12
КТ "Подкрепа" предупреди: Общините ще останат без възможности за инвестиции за дълъг период от време
23.12
Доц. Йосиф Аврамов: Не е изключено инфлацията през 2026 да бъде малко по-ниска от тази през настоящата и през миналата година
22.12
Делян Добрев: През последния месец парламентът разгледа и върна няколко различни бюджетни рамки
19.12
Още от категорията
/
Външно министерство: Българската писменост е всеки ден в портфейлите на над 300 млн. европейци
13:19
Атанас Зафиров: Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която искаме да видим
31.12
Митрофанова: Страните от ЕС ескалираха военната си реторика, използвайки измислена "руска заплаха" като претекст за сплашване на населението
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.