ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето колко средства се събраха от благотворителната кампания с капачките във Варна
©
Средствата от кампанията ще бъдат насочени към изграждането на мобилни пунктове за кръводаряване, които ще бъдат дарени на центрове в София, Плевен и Бургас.
На официалната страница на кампанията във Фейсбук бе публикуван текста: Вашият успех! Вашето бъдеще! Споделете го с Вашите близки ! Това е от онези моменти в които е опциите са повече от всичко на света! По време на поредното 13-о мащабно събитие за събиране на капачки, стотинки и парични дарения организирано от благотворителна кампания Аз Вярвам и Помагам отново успяхме!
Успяхме да бъдем заедно! Успяхме да бъдем обединени! Успяхме да бъдем истински! Успяхме да не сме различни! Успяхме в името на децата! Успяхме в името на България!
Успяхме да съберем и предадем за рециклиране новото количество от 18 000 кг!
18 000 кг (осемнадесет хиляди килограма) пластмасови капачки не отидоха на боклука, а бяха предадени за рециклиране в помощ на природата, а за тях ще получим сумата от 14 400 лева в помощ на нашите каузи и милиони бебета, деца и възрастни в България!
Сърдечни благодарности на всички доброволци за безвъзмездното им часове наред себераздаване, сортиране, ровене, пренасяне, товарене и т.н.
Благодарим на всички, които гласуваха за нас от благотворителна кампания "Аз Вярвам и Помагам" в престижната класация на БНР - Будител на годината и ще се радваме ако някой не го е направил и желае да ни подкрепи със своите близки да влезе и да сподели този линк: https://tinyurl.com/4s3mec6t
Продължаваме обединени!
Още от категорията
/
Земетресение в България!
11:43
Атанас Марков: Не трябва да се вменява вина на организаторите на автомобилното състезание във Варна
10:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.