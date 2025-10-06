Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Съобщиха колко средства са събрани от благотворителната инициатива с пластмасови капачки и жълти стотинки, организирана от Сдружение "Аз вярвам и помагам“, която се проведе на 27 септември за 13-и път във Варна.

Средствата от кампанията ще бъдат насочени към изграждането на мобилни пунктове за кръводаряване, които ще бъдат дарени на центрове в София, Плевен и Бургас.

На официалната страница на кампанията във Фейсбук бе публикуван текста: Вашият успех! Вашето бъдеще! Споделете го с Вашите близки ! Това е от онези моменти в които е опциите са повече от всичко на света! По време на поредното 13-о мащабно събитие за събиране на капачки, стотинки и парични дарения организирано от благотворителна кампания Аз Вярвам и Помагам отново успяхме!

Успяхме да бъдем заедно! Успяхме да бъдем обединени! Успяхме да бъдем истински! Успяхме да не сме различни! Успяхме в името на децата! Успяхме в името на България!

Успяхме да съберем и предадем за рециклиране новото количество от 18 000 кг!

18 000 кг (осемнадесет хиляди килограма) пластмасови капачки не отидоха на боклука, а бяха предадени за рециклиране в помощ на природата, а за тях ще получим сумата от 14 400 лева в помощ на нашите каузи и милиони бебета, деца и възрастни в България!

Сърдечни благодарности на всички доброволци за безвъзмездното им часове наред себераздаване, сортиране, ровене, пренасяне, товарене и т.н.

Благодарим на всички, които гласуваха за нас от благотворителна кампания "Аз Вярвам и Помагам" в престижната класация на БНР - Будител на годината и ще се радваме ако някой не го е направил и желае да ни подкрепи със своите близки да влезе и да сподели този линк: https://tinyurl.com/4s3mec6t

Продължаваме обединени!