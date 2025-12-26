Пътните настилки в областта и страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия. Температурите са в интервала от -3° С до +10°С. Времето над страната е предимно облачно. Към момента няма намалена видимост поради мъгла в региона.Вятър духа в съседните области Добрич и Шумен, което затруднява движението по пътищата.Движението от км 1+240 до км 8+500 на АМ "Хемус" в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.;Движението в участъка п. в. "Слънчево“ – п. в. "Летище“ от км 416+000 до км 419+000 се ограничава в посока София ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 м. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.03.2026 г.;Движението по първокласния път път І-2 /Е-70/ Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна в района на с. Ветрино – п. в. "Неофит Рилски“ от км 158+095 до км 166+853 временно се ограничава поради възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на асфалтовата настилка. Движението на ППС се пренасочва по обходни маршрути:- За ППС движещи се от гр. Нови пазар по път I-2 и търсещи направление гр. Девня – отклоняване при км 158+098 - кръстовище на път I-2 с път III-208, движение по път III-208 до пътен възел "Ветрино“, качване на АМ "Хемус“ при км 386+000 в посока гр. Варна до п.в. "Неофит Рилски“ при км 392+340, слизане от АМ "Хемус“, път VAR 1211 до кръстовище с път I-2 при км 166+853, път I-2, гр. Девня;- За ППС движещи се по път I-2 от гр. Варна и от гр. Девня и търсещи направление гр. Нови пазар - отклоняване при км 166+853 - кръстовище на път I-2 с път VAR 1201, движение по път VAR 1211 до пътен възел при с. Неофит Рилски при км 392+340, качване на АМ "Хемус“ посока гр. София, движение по АМ "Хемус“ до п. в. "Ветрино" при км 386+000,слизане от АМ "Хемус“, път III-208 до кръстовище с път I-2 при км 158+098 път I-2 гр. Нови пазар.Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до: 31.12.2025 г.;Движението по път III-208 в района на п. в. "Провадия“ от км 7+547 до км 7+777 се осъществява с повишено внимание поради "Повишаване капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негро Вода/Кардам от България към Румъния“. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 60 км/ч. Срок 23.01.2026 г.;Движението по път III-2702 Искър – Вълчи дол от км 8+200 до км 10+500 се осъществява на места двупосочно в една лента поради превантиевен ремонт на пътното платно. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок 12.07.2026 г.;Движението по път III-9044 кръстовище с път III-904 (Долни чифлик-Гроздьово) – кръстовище с път I-2 (Девня-Варна) от км 0+000 до км 25+900 се осъществява с повишено внимание в три участъка от пътя: от км 0+000 до км 11+138 (Юнак-Синдел), от км 11+350 до км 17+631 (кръстовище с път III-9004) и от км 18+491 до км 25+728 поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява в свободната от ремонтни дейности пътна лента. Срок до 01.09.2026 г.;