ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето къде у нас ще почиват украинските деца, за да възстановят своето физическо, психическо и емоционално здраве
©
С проекта на Решение се цели осигуряване на лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната за възстановяване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве, което е проява на още един хуманитарен акт от страна на Министерство на отбраната за човешко и достойно отношение към децата на загиналите украински военнослужещи и доброволци.
Настаняването на украинските деца ще бъде в хотел "Сарафово - МО“, в управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело“, към министъра на отбраната за времето от 30 август до 9 септември 2025 г.
В края на миналия месец стана ясно, че правителството осигури възможност деца от Украйна да почиват в България през лятото, за да възстановят своето физическо, психическо и емоционално здраве. Заедно със своите придружители те ще бъдат настанени за период до 10 дни в почивни бази на "Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД през м. август 2025 г.
Още по темата
/
Компенсации за неприетите в детски градини и ясли деца: Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на 4 общини
15:26
Росен Желязков: Атаките срещу нас подгряват есенната политическа ситуация. Ние не се занимаваме със сплетни
10:53
Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
09.08
"Да, България": Министерският съвет бяга от отговорност и прехвърля топката на Народното събрание
07.08
Още от категорията
/
Експерт: Банките обаче не дават кредити на "куцо и сакато". Има хора, на които 1000-1500 лв. месечна вноска за ипотечен кредит не им тежи
14:30
Българите се придвижват по-бързо между два града, ако пътуват през Румъния. Пътят им се съкращава с 30 минути
13:06
"Тухла върху блато": Брокер сподели за един прост тест, който може да ви спаси при покупка на имот
12:40
Митничари на "Капитан Андреево" пресякоха контрабанда на 20 лодки за трафик на нелегални мигранти
10:52
Синдикатите не са съгласни с предложената от правителството линия на бедност, предлагат 18 лева отгоре
10:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.