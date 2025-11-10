Ето къде в Югозападна България се намира едно от най-красивите училища у нас
©
На събитието присъства министърът на образованието Красимир Вълчев, професор Атанас Семов, бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова и други официални гости.
Проектът за новия корпус започна по времето на правителството на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов.
"Това учебно заведение вече е сред най-модерните в образователната инфраструктура не само в региона, но и в страната", отбеляза депутатът Стефан Апостолов.
Още от категорията
/
Проф. Димитър Масларов: Броят на инсултите, който се отчита в България ежегодно, е около 40 000
19:06
Историк: Имало е сериозна връзка и време на сътрудничество между Второ българско царство и Ордена на св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта
18:59
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
16:46
Александър Ненков: Фонд мениджър на финансови инструменти управлява внушителния ресурс от 1 милиард евро
15:39
Ангел Джамбазки: Окупацията на Западните български покрайнини се случва в нарушение на клаузите на Ньойския договор
15:37
Евростат отново ни закопа: В рамките на ЕС България има най-нисък медианен еквивалентен доход от 7811 евро, средната стойност за ЕС е 21 582 евро
15:25
Евростат отчита лек ръст на търговията на храни, напитки и тютюневи изделия у нас на годишна база
14:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.