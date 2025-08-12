ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето къде във Варна ще обменяме неограничено и безплатно левове в евро
Точните адреси са:
София
- Централната сграда на БНБ (само за граждани) - пл. "Княз Александър I“ № 1
- Касов център на БНБ - ул. "Михаил Тенев“ № 10
- Териториално поделение гр. София - ж.к. "Овча купел", ул. "Иван Хаджийски" № 16
Пловдив
- Териториално поделение гр. Пловдив - ул. "Ягодовско шосе" № 2
Бургас
- Териториално поделение гр. Бургас - ул. "Александър Велики" № 8
Варна
- Териториално поделение гр. Варна - ул. "Цариброд" № 23
Плевен
- Териториално поделение гр. Плевен - ул. "Климент Охридски" № 58 Б
