ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето я новата магистрала "Тракия"
©
Припомняме, че в момента се ремонтира платното за Бургас в участъци от АМ "Тракия" и на територията на областите Софийска, Стара Загора и Сливен. В Софийска област строителни работи има в 9-километров участък между 24-и и 33-и км, в област Сливен се ремонтират 11 км между 262-и и 273-и км, а от днес - 9 октомври, започна и ремонт в платното за Бургас на 10 км в област Стара Загора между 208-и и 218-и км. Във всички отсечки трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата.
При интензивен трафик и за повишаване на безопасността се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на "Пътна полиция".
При ремонта в област Стара Загора е спряно движението по пътен възел "Стара Загора" при 208-и км. Автомобилите не могат да преминават по пътните връзки от АМ "Тракия" към път I-5 в посока Стара Загора, както и от първокласния път, идващ от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас. Движещите се в посока от София към Стара Загора се пренасочват от п. в. "Чирпан Изток" при км 184+709 по път II-66 до Стара Загора. Възможен обходен маршрут за пътуващите от Хасково и от Стара Загора в посока Бургас е по първокласните пътища I-5 Стара Загора - Казанлък и път I-6 Казанлък - Бургас.
Технологичният проект за ремонт на участъка предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. При добри метеорологични условия прогнозният срок за завършване на ремонта в област Стара Загора е 31 октомври.
Ремонтните дейности са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ "Тракия" на "Автомагистрали" ЕАД.
Агенция "Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още по темата
/
Министър Цеков в Пловдив: Магистрала "Хемус" се строи от 50 години, трябва още една лента на АМ "Тракия"
19.09
Още от категорията
/
Можем да сме спокойни: Всички от ЕСЦБ се подписаха за спазване на Световния кодекс за поведение на валутните пазари
13:38
Хидробиолог от БАН: Докато инвеститорите по Черноморието се възползват от различни "дупки" в закона, ще има жертви и много по-големи щети
12:01
Почина Марин Маринов
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.