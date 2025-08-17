Българинът вече харчи над 30% от доходите си за храна и безалкохолни напитки, показват последните данни на националната статистика. 951 лева средно на човек от домакинство са разходите за храна, като те са се увеличи с близо 14% спрямо същия период на миналата година.Увеличили са се и разходите за алкохол и цигари - с 18,5% и вече са 130 лева, предава Нова. Най-голямо е увеличението в потреблението на зеленчуци, месо, плодове и на кисело мляко. По-малко купуваме сирене и олио.Увеличение се наблюдава и при средствата, които българите харчат за свободно време и култура - с близо 20 на сто.