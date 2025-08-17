ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето за какво харчим най-много пари месечно и кои продукти си купуваме по-малко
Увеличили са се и разходите за алкохол и цигари - с 18,5% и вече са 130 лева, предава Нова. Най-голямо е увеличението в потреблението на зеленчуци, месо, плодове и на кисело мляко. По-малко купуваме сирене и олио.
Увеличение се наблюдава и при средствата, които българите харчат за свободно време и култура - с близо 20 на сто.
