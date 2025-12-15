10 годишният Константин Червенков е големият победител в "България търси талант".Математиката е забавление. Така определя задачите 10-годишният Константин. Казва, че победата в "България търси талант" е сбъдната мечта.Не бях притеснен, защото задачите ми бяха малко лесни, твърди той. Когато има състезание смята по 3-4 часа на ден."Имали сме всякакви международни и емоционални моменти, но тази емоция е несравнима", споделя треньорът му Ангел Атанасов. Константин има интерес към математиката от 5-годишен."На 5 научих таблицата за умножение", споделя той пред bTV."2022 посети нашия център и от тогава любовта ни към аритметиката става все по-голяма", казва треньорът му. А плановете за бъдещето - повече задачи и повече покорени върхове."Имаме желание да покоряваме повече върхове и по-сложни. Детето - и в други държави също", казват и двамата.Константин е категоричен - наградата от 90 000 лева ще инвестира в образованието си и мечтата да стане архитект.