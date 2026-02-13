Евгени Кръстев за Мюнхенската конференция за сигурност: Приоритетът на САЩ остава запазването на евроатлантическата връзка
"Очевидно има един такъв тренд в Европа, свързан с изграждането поне в някакъв смисъл на собствено европейска отбрана и този тренд най-вероятно ще продължи и занапред", допълни той.
Според него участниците ще акцентират върху Северноатлантическия договор. "Съотношението в рамките на договора може да се променя, без обаче да излиза от тези граници", подчерта политологът.
По думите му участитето на Марко Рубио на държавния секретар, който е най-високо поставения представител на американската администрация в Мюнхен е ясен знак, че приоритетът на САЩ остава запазването на евроатлантическата връзка. "Посланията и тонът ще бъдат съвсем различни от миналогодишната конференция. Очевидно е, че в рамките на Републиканската партия и конкретно в американската администрация надделява разбирането, че евроатлантическата връзка няма алтернатива", коментира Кръстев.
