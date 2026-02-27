Евродепутати, сред които и Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП, настояват за мерки срещу несправедливи практики на авиокомпаниите при таксуване на семействата с малки деца.Децата между 2 и 4-годишна възраст често не са в състояние да седят самостоятелно в самолета, но от родителите се изисква да плащат за място, обясняват в мотивите си членовете на ЕП. В официално питане към Европейската комисия те повдигат темата за несправедливо таксуване в тези случаи. Поставя се въпрос и за възможността да бъдат въведени хармонизирани правила в държавите членки относно ценообразуването и настаняването на деца между 2 и 4 години."Днес децата под 2 години пътуват безплатно, но за малко по-големите се изисква платено място, което невинаги може да бъде използвано самостоятелно. Става дума за безопасност. Изпратихме въпросите си към европейския комисар за устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас в края на миналата година. Отговорът, който получихме, е знак, че ЕК също отчита необходимост от мерки срещу несправедливо таксуване и очакваме тази позиция да бъде подкрепена с конкретни законодателни решения“, коментира Емил Радев.В отговора на комисар Дзидзикостас се посочва, че тече преглед на Регламент (ЕО) № 1008/2008 и конкретно на възможностите за по-голяма прозрачност и съпоставимост на въздухоплавателните тарифи. "Сред разглежданите мерки е гарантиране, че всички пътуващи с деца могат да седят заедно без допълнителни такси“, се казва в официалния отговор.Комисията уточнява, че авиокомпаниите имат свобода да определят тарифите си. Много от тях предлагат намалени цени за деца, а таксата за бебета, седнали в скута на родител, обикновено е по-ниска от стандартната тарифа за възрастни. В отговора на ЕК се уточнява също, че има практика в тарифите за деца да се включва и превозът на детски колички или столчета за кола в багажното отделение на самолета.От ЕК припомнят, че авиопревозвачите са задължени да спазват правилата за авиационна безопасност, но за тяхното прилагане не може да се изисква допълнително заплащане от пътниците.