Еврокомисарят за енергията Дан Йоргенсен е на посещение в България
Той ще се срещне с министъра на енергетиката Жечо Станков и ще се запознае на място с напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино“ на Вертикалния газов коридор. В събитието от 10:00 ч. ще се включат и представители на правителствата на държавите членки, участващи в проекта. В програмата е предвидено и посещение на компресорната станция "Нова Провадия“.
Предвиждат се изявления за медиите за значението на повишаването на енергийната сигурност и диверсифицирането на доставките на газ в Централна и Югоизточна Европа, което има ключова роля за постепенното преустановяване на вноса на руски газ.
