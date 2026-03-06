Европейска държава ще реши дали да възобнови преговорите за членство в ЕС
Исландският премиер Криструн Фростадотир, който обяви датата на пресконференция в Рейкявик, заяви, че вотът най-накрая ще разреши "дебата, който виси над исландската нация“.
Арктическата страна кандидатства за членство в ЕС през 2009 г. на фона на финансова криза, но замрази преговорите през 2013 г. след спор относно политиката в областта на рибарството и официално оттегли заявлението си през 2015 г. Тя е член на Европейското икономическо пространство и част от Шенгенското пространство за свободно пътуване.
През последните месеци Исландия, която заема стратегически важна позиция в Арктика, но няма постоянна армия, проучваше възможността за ускоряване на референдум по въпроса за възобновяване на преговорите, предаде Politico.
Анкетите показват, че мнозинството от исландците подкрепят провеждането на референдум за възобновяване на преговорите, въпреки че населението е по-равномерно разделено по въпроса дали Исландия действително трябва да се присъедини към ЕС.
Комисарят на ЕС по разширяването Марта Кос преувеличи привлекателността на блока като гарант за сигурността във време на геополитически катаклизми.
"Сега исландският народ трябва да вземе важно решение“, каза Кос в петък в публикация в X. "В един свят, който се променя бързо, Европейският съюз предлага котва в общност от ценности, просперитет и сигурност.“
Ако референдумът е успешен, Исландия ще трябва да проведе ново гласуване, след като приключи преговорите за присъединяване, за да се присъедини към блока.
