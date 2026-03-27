Европейската комисия предупреди България и още държави членки
Комисията изпраща официално уведомително писмо до тези държави членки, като им дава два месеца, за да отговорят и да завършат транспонирането на директивите. Ако не го направят, Комисията може да премине към следващата стъпка и да издаде мотивирано становище. Въпросните държави членки не са транспонирали изцяло директивите на ЕС. Комисията ги призовава да предприемат незабавни действия за привеждане на законите си в съответствие с изискванията на ЕС, съобщават от Европейската комисия.
Комисията призовава държавите членки да транспонират изцяло Директивата за европейската единна точка за достъп (ESAP), за да гарантират достъпа на инвеститорите до корпоративна публична информация.
Европейската комисия реши да открие процедури за нарушение, като изпрати официално уведомително писмо до Белгия, България, Кипър, Дания, Естония, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Швеция за това, че не са транспонирали изцяло Директивата за европейската единна точка за достъп (ESAP) (Директива (ЕС) 2023/2864) във връзка с промените, въведени в 15 директиви, изискващи оповестяванията да се изпращат до ESAP в специфичен формат с придружаващи метаданни. Крайният срок за транспониране на тези промени беше 10 януари 2026 г. Директивата за ESAP е част от по-широкия законодателен пакет, насочен към предоставяне на инвеститорите и заинтересованите страни на централизиран механизъм, предлагащ лесно достъпна, сравнима и използваема публична информация.
Европейската комисия изпрати три официални уведомителни писма на България за това, че не е уведомила Комисията за предприетите мерки за транспонирането на:
- Сборната директива относно европейската единна точка за достъп (ЕЕТД) (Директива (ЕС) 2023/2864) във връзка с промените, въведени в 15 директиви, в които се призовава оповестяванията да се изпращат до ЕЕТД в специален формат с придружаващите ги метаданни;
- Изменението на Шестата директива за капиталовите изисквания (Директива (ЕС) 2024/1619) – важна актуализация на пруденциалната банкова рамка на ЕС, която има за цел да хармонизира правилата за предоставяне на банкови услуги от предприятия от трети държави в ЕС;
- Директивата за електронните доказателства (Директива (ЕС) 2023/1544), която предоставя на националните органи надежден канал за получаване на електронни доказателства от доставчици на услуги в ЕС, дори ако седалището им е в трета държава.
Държавите-членки разполагат с два месеца, за да отговорят и завършат транспонирането на директивите, и ако не го направят, Комисията може да премине към следващата стъпка и да издаде мотивирано становище.
