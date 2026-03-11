Европейската комисия с процедури за нарушения на България, свързани с две директиви
Директива (ЕС) 2024/1226 относно криминализирането на нарушаването на ограничителните мерки на Съюза. С директивата се установяват общи правила за хармонизиране на определението за престъпления и санкции за нарушаване на ограничителните мерки на Съюза. Тя има за цел да предотврати заобикалянето на ограничителните мерки на Съюза, включително мерките, приети след агресията на Русия срещу Украйна. Към днешна дата България и две други държави — Белгия и Словения — все още не са съобщили за мерки за пълно транспониране.
Директива (ЕС) 2023/977 относно обмена на информация между правоприлагащите органи. Директивата има за цел да подобри предотвратяването, разкриването и разследването на престъпления в ЕС, като гарантира, че полицейските служители в една държава член имат равностоен достъп до информацията, налична в друга държава член. България и две други държави — Франция и Португалия — са уведомили само частично за мерките за транспониране на директивата.
