В сряда, 22 октомври, от 14:30 ч. българско време в Европейския парламент ще се проведе дебат (без гласуване на резолюция) на тема: "България: Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона“. Дебатът е по искане на политическа група "Обнови Европа" (Renew Europe) и се очаква да продължи между 60 и 90 минути.

За първи път на най-високо ниво в Европа ще бъде обсъдена темата за превземането на българската съдебна система.

Водещи европейски политически лидери, включително Валери Айе - председател на групата "Обнови Европа" в ЕП, Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), и Софи Вилмес - бивш министър-председател на Белгия, ще настояват Европа да погледне сериозно на случващото се в България. Европейските лидери, които инициират дебата настояват за:

- Освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев и представители на опозицията;

- Възстановяване на институционалната независимост и върховенството на правото;

- Защита на средствата на ЕС от политическа злоупотреба.