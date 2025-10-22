ЗАРЕЖДАНЕ...
Европейският парламент ще обсъди върховенството на закона и демокрацията в България
За първи път на най-високо ниво в Европа ще бъде обсъдена темата за превземането на българската съдебна система.
Водещи европейски политически лидери, включително Валери Айе - председател на групата "Обнови Европа" в ЕП, Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), и Софи Вилмес - бивш министър-председател на Белгия, ще настояват Европа да погледне сериозно на случващото се в България. Европейските лидери, които инициират дебата настояват за:
- Освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев и представители на опозицията;
- Възстановяване на институционалната независимост и върховенството на правото;
- Защита на средствата на ЕС от политическа злоупотреба.
