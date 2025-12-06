Европейският съд назначи съдебен състав по българските жалби за вкарването на България в еврозоната
©
В момента тече срокът, в който Съветът на Европейския съюз трябва да изпрати своя писмен отговор. След това съдът ще реши дали производството да продължи с устна фаза.
Всичко това само по себе си означава, че сме преодолели едва първата крачка от процедурата, през която трябва да премине делото. Тоест, преминали сме едва през първата бариера или именно преценката за допустимост на Секретариата е премината. Не знаем все още дали ответникът - Съветът на ЕС, ще оспори допустимостта на жалбата, след което следва решаващото произнасяне на Съда, пишат от пресцентъра на "Възраждане".
По него е назначена съдийка от Латвия , която през годините се е занимавала с дела за защита на гражданските права.
Подадените жалби от българска страна са две. Едната е от 13 български граждани, а другата - от евродепутата от " Възраждане" Станислав Стоянов. Причината да има две жалби е, че се използват различни основания за правен интерес, който е от съществено значение за допустимостта на жалбите.
Още по темата
/
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
17:07
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват еврото не като диктат и неизбежност, а част от европеизацията ни
05.12
Зам.-министър Барбалов за платформата на КЗП: Надявам се този сайт да продължи и след изтичане на Закона за еврото
05.12
Иван Горанов, експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
03.12
Костадинов: Ще искаме Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност заради бюджета и еврозоната
03.12
Кредитен консултант за влизането на еврото: Хубаво е да останем с малко кеш и да не разчитаме само на кредитните карти
03.12
"Възраждане" внесе референдума за лева като задължителна точка в дневния ред на Народното събрание
03.12
Още от категорията
/
Проф. Александър Малинов: Радев не разчита на протестите като на трамплин за излизане в политиката със своя партия или формация
17:10
Костадинов: Като народ, преживял два геноцида, трябва да сме изключително чувствителни по този въпрос
17:10
Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
11:45
Министър Мундров: Само чрез споделяне и активна комуникация можем да преборим киберзаплахите и да изградим устойчива цифрова Европа
11:43
Атанасов: В този бюджет, който нощес са го внесли – няма нищо ново, освен че най-сетне се сетиха, че не трябва да вдигат данъците
10:25
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
08:55
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.