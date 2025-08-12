Задържаха 10 членове на албанска организирана престъпна мрежа за трафик на многотонен кокаин и пране на пари. Акциите в страната са били проведени на 7 и 8 август, в координация с колеги от Белгия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия и Европол.Разследванията са установили, че мрежата има връзки и с други международни високорискови поликриминални организации, действащи както в ЕС, така и извън него.След ареста на ключов член на организацията в края на юни 2025 г., претърсванията са довели и до изземването на значителни активи - хотел, различни имоти, както и множество физически и цифрови доказателства, превозни средства и дялове в компании на стойност няколко милиона евро.Иззети са и 111 800 евро, 4 000 щатски долара (около 3 434 евро) и около 9 048 евро в брой.Лидерът на престъпната организация е отговарял за организирането на пратки и инвестирането в много големи количества кокаин. Той е координирал тези мащабни престъпни начинания и от отдалечени места, разчитайки на криптирани средства за комуникация.Преди ареста си е бил издирван след решение на албански съд, с което е призната 21-годишна присъда, издадена от италиански съд, за убийство, лишаване от свобода, опит за укриване на труп, заплахи, незаконно притежание на взривни вещества и боеприпаси, както и възпрепятстване на правосъдието.