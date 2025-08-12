ЗАРЕЖДАНЕ...
Европол удари ОПГ за трафик на многотонен кокаин и пране на пари в балканска държава
©
Разследванията са установили, че мрежата има връзки и с други международни високорискови поликриминални организации, действащи както в ЕС, така и извън него.
След ареста на ключов член на организацията в края на юни 2025 г., претърсванията са довели и до изземването на значителни активи - хотел, различни имоти, както и множество физически и цифрови доказателства, превозни средства и дялове в компании на стойност няколко милиона евро.
Иззети са и 111 800 евро, 4 000 щатски долара (около 3 434 евро) и около 9 048 евро в брой.
Лидерът на престъпната организация е отговарял за организирането на пратки и инвестирането в много големи количества кокаин. Той е координирал тези мащабни престъпни начинания и от отдалечени места, разчитайки на криптирани средства за комуникация.
Преди ареста си е бил издирван след решение на албански съд, с което е призната 21-годишна присъда, издадена от италиански съд, за убийство, лишаване от свобода, опит за укриване на труп, заплахи, незаконно притежание на взривни вещества и боеприпаси, както и възпрепятстване на правосъдието.
Още от категорията
/
КФН: Ако ви предлагат договор за преобразуване на партида - пенсионна или застрахователна, не се лъжете! Това е измама
05.08
България, Гърция и Румъния обсъдиха съвместни действия, свързани с разпространението на шарката по дребните преживни животни и син език
04.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.