2025 г. беше поредната рекордна година за туризма в ЕС, с близо 3,1 милиарда нощувки, прекарани в туристически места за настаняване в целия ЕС. Това отразява увеличение с 2,2% или 66,4 милиона повече нощувки, отколкото през 2024 г.Нощувките, прекарани от чуждестранни гости, се увеличиха с 3,4% (+49,7 милиона), докато нощувките, прекарани от местни гости, се увеличиха с 1,1% (+16,7 милиона). Данните са на Евростат, цитирани отНай-много нощувки, 61,7% от общия брой за ЕС, са се осъществили в 4 държави от ЕС: Испания (513,6 милиона), Италия (476,9 милиона), Франция (471,7 милиона) и Германия (442,1 милиона). За разлика от тях, държавите с най-ниски стойности за туристически нощувки са Люксембург (3,6 милиона), Латвия (5,0 милиона) и Естония (6,7 милиона).През 2025 г. броят на нощувките в туризма се е увеличил в 24 от 27-те страни от ЕС. Най-голямо увеличение е регистрирано в Малта (+10,1% в сравнение с 2024 г.) и Полша (7,2%). За разлика от това, намаление е регистрирано в Люксембург (-2,4%), Румъния (-1,7%) и Ирландия (-0,4%).През четвъртото тримесечие на 2025 г. броят на нощувките в туризма в ЕС се е увеличил с 3,0% в сравнение със същото тримесечие на 2024 г., като увеличение е регистрирано в 25 страни от ЕС.Най-голямо увеличение е регистрирано в Ирландия (+12,0%) и Малта (+10,9%), докато намаление е регистрирано в Румъния (-4,6%) и Люксембург (-0,4%).