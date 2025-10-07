ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат: 92,8% от българите работят между 20 и 44 часа на седмица, често на две места
© Фокус
Данните показват забележими разлики между страните от ЕС за тези, които са работили повече от 45 часа седмично. Най-висок е процентът в Гърция (20,9%), следвана от Кипър (16,6%) и Малта (14,6%). От друга страна, най-нисък е в България (2,5%), Латвия (4,1%) и Румъния (5,9%).
Работното време между 20 и 44 часа седмично – комбиниране на основна и втора работа – е най-популярното в ЕС, като 72,3% от всички заети лица попадат в тази категория. Сред страните от ЕС, България (92,8%), Румъния (90,6%) и Латвия (86,9%) регистрират най-висок дял хора в тази категория.
На ниво ЕС 16,9% от заетите лица на възраст 20-64 години са работили до 19 часа седмично. Най-високите дялове в тази категория са наблюдавани в Нидерландия (26,8%), Дания (25,5%) и Австрия (25,3%). За разлика от това, тази категория е най-малката в Румъния (3,5%), България (4,6%) и Гърция (6,1%).
Още от категорията
/
Даниел Киряков: Умното прилагане на изкуствен интелект е нещото, към което трябва да се стремим
13:12
Експерт: Иронията и парадоксът е, че Сирия се нуждае от малко по-стабилизирана власт, която в момента липсва
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.