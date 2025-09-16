ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат: Българите са на второ място в ЕС в притеснителна статистика
Младите хора под 18 години са били най-засегнати от тежки материални и социални лишения (7,9%), следвани от тези на възраст от 18 до 64 години (6,4%) и тези на 65 и повече години (5,1%).
Жените са имали по-високи нива на тежки материални и социални лишения от мъжете (6,6% в сравнение с 6,2%). Тази тенденция на по-високи нива за жените е била последователна във всички наблюдавани възрастови групи, с изключение на тези под 18-годишна възраст.
Сред страните от ЕС най-висок дял на хората, които са се сблъсквали с тежки материални и социални лишения, е регистриран в Румъния (17,2%), следвана от България (16,6%) и Гърция (14,0%).
За разлика от това, най-ниските нива са регистрирани в Словения (1,8%), Хърватия (2,0%) и Полша (2,3%).
