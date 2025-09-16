През 2024 г. 6,4% от хората в ЕС са се сблъсквали с, което показва лек спад в сравнение с 2023 г. (6,8%). Показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".Младите хора под 18 години са били най-засегнати от тежки материални и социални лишения (7,9%), следвани от тези на възрастса имали по-високи нива на тежки материални и социални лишения от мъжете (6,6% в сравнение с 6,2%). Тази тенденция на по-високи нива за жените е била последователна във всички наблюдавани възрастови групи, с изключение на тези под 18-годишна възраст.Сред страните от ЕС, е регистриран в Румъния (17,2%), следвана оти Гърция (14,0%).За разлика от това,в Словения (1,8%), Хърватия (2,0%) и Полша (2,3%).