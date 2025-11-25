Евростат: България е на трето място по брой на служителите на чуждестранни филиали в предприятията извън ЕС
Най-високите дялове на чуждестранните филиали, действащи извън ЕС, са отчетени като предприятия, контролирани от институционални единици, резидентни в Хърватия (64,7%), Испания (60,1%), Португалия и Швеция (по 57,9%). Словакия (6,6%), Гърция (9,2%) и Латвия (19,4%) са имали най-ниските дялове.
Тази информация идва от данни за чуждестранните филиали на институционалните единици на ЕС, публикувани от Евростат и цитирани от "Фокус".
По отношение на заетостта, 61,6% от служителите и самонаетите лица, работещи за чуждестранни филиали, контролирани от институционални единици на ЕС, са били активни извън ЕС. Ирландските предприятия са имали най-висок дял на служителите на чуждестранни филиали в предприятията извън ЕС (82,3%), следвани от Испания (77,0%) и България (66,7%). Най-ниските дялове са били в Словакия (6,2%), Латвия (14,0%) и Румъния (16,6%).
Разходите за обезщетения на служителите на чуждестранните филиали, изразходвани извън ЕС, са били 59,1%. Най-високите дялове на разходите за обезщетения на служителите извън ЕС са отчетени за филиали, контролирани от Ирландия (76,1%), Испания (61,5%) и Германия (61,3%). Най-ниските дялове са отчетени за Словакия (5,7%), Чехия (19,5%) и Румъния (24,0%).
Чуждестранни филиали от ЕС извън ЕС: 61,2% от нетния оборот и 32,8% от брутните инвестиции
През 2023 г. 61,2% от нетния оборот на чуждестранните филиали, контролирани от страни от ЕС, е генериран извън ЕС. Най-високите дялове от този нетен оборот са регистрирани за филиали, контролирани от Ирландия (77,4%), Нидерландия (70,7%) и Испания (69,5%). Най-ниските дялове са за Словакия (6,2%), Латвия (13,1%) и Унгария (13,9%).
По отношение на брутните инвестиции в материални дълготрайни активи, само една трета (32,8%) е инвестирана в предприятия, разположени извън ЕС. Най-високите дялове от брутните инвестиции в материални дълготрайни активи в чуждестранни филиали извън ЕС са отчетени за предприятия, контролирани от Ирландия (80,3%), Дания (65,9%) и Португалия (60,5%). За разлика от това, най-ниските дялове са отчетени за предприятия, контролирани от Румъния (3,6%), Унгария (6,0%) и Словакия (10,6%).
