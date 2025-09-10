През второто тримесечие на 2025 г. средната цена на селскостопанската продукция в ЕС се е повишила с 5,6% в сравнение с второто тримесечие на 2024 г. Това потвърждава покачването на цените след период на спад.Средната цена на стоките и услугите, използвани в селското стопанство и несвързани с инвестиции - като енергия, торове или фуражи - се е повишила леко (0,4%) между второто тримесечие на 2024 г. и второто тримесечие на 2025 г.Тази информация идва от данни за индексите на цените на селскостопанската продукция, публикувани днес от Евростат и цитирани от "Фокус".При сравняване на цените на продукцията за второто тримесечие на 2025 г. със същото тримесечие на 2024 г. се наблюдава рязко покачване на цените на ключови селскостопански продукти като яйца (+27,8%), плодове (+21,1%) и мляко (+13,3%). За разлика от това, рязко покачване на цените се наблюдава при зехтина (-39,9%) и картофите (-29,1%).Сред вложените ресурси, несвързани с инвестиции, най-резките темпове на увеличение са при торовете и подобрителите на почвата (+5,6%) и ветеринарните разходи (+3,3%). За разлика от това, най-резкият темп на спад е при енергията и смазочните материали (-5,8%), като цената на моторното гориво е намаляла (-10,8%).Цените на селскостопанската продукция през второто тримесечие на 2025 г. бяха по-високи от същото тримесечие на 2024 г. във всяка страна от ЕС, с изключение на Гърция. Най-високите темпове на промяна бяха в Латвия (+21,8%), Ирландия (+21,1%) и Люксембург (+18,4%). За сравнение, в Гърция през този период имаше лек спад от 0,1%.Що се отнася до вложените ресурси, несвързани с инвестиции, 17 държави от ЕС са отчели увеличение на цените през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. Най-резки темпове на увеличение са регистрирани в Нидерландия (+6,1%), Унгария (+5,6%) и Австрия (+2,9%).Сред държавите с по-ниски цени най-резките темпове на спад са в Кипър, България (и двете -3,4%) и Румъния (-3,1%).