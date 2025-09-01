ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат: Над 13 млн. са безработните в ЕС към юли, в България са 3,7% от населението
©
През юли 2025 г. сезонно коригираното ниво на безработица в еврозоната е било 6,2%, което е спад от 6,3% през юни 2025 г. и от 6,4% през юли 2024 г. Нивото на безработица в ЕС е било 5,9% през юли 2025 г., което също е спад от 6,0% през юни 2025 г. и през юли 2024 г. Тези данни са публикувани от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.
Евростат изчислява, че 13,025 милиона души в ЕС, от които 10,805 милиона в еврозоната, са били безработни през юли 2025 г.
В сравнение с юни 2025 г. безработицата е намаляла със 165 хиляди в ЕС и със 170 хиляди в еврозоната.
В сравнение с юли 2024 г. безработицата е намаляла със 105 хиляди в ЕС и със 161 хиляди в еврозоната.
През юли 2025 г. 2,801 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2,227 милиона са били в еврозоната. През юли 2025 г. нивото на младежка безработица е било 14,4% в ЕС, което е спад от 14,8% през юни 2025 г., и 13,9% в еврозоната, което също е спад от 14,3% през предходния месец.
В сравнение с юни 2025 г. младежката безработица е намаляла с 81 хиляди в ЕС и с 64 хиляди в еврозоната.
В сравнение с юли 2024 г. младежката безработица е намаляла със 189 хиляди в ЕС и със 155 хиляди в еврозоната.
Безработица по пол
През юли 2025 г. нивото на безработица при жените в ЕС е било 6,0%, което е спад спрямо 6,1% през предходния месец, а нивото на безработица при мъжете е било 5,8%, което е стабилно в сравнение с юни 2025 г. В еврозоната нивото на безработица при жените е било 6,4%, което е спад спрямо 6,5% през предходния месец, а нивото на безработица при мъжете е било 6,1%, което е спад спрямо 6,2% през юни 2025 г.
Още от категорията
/
Правителство, работодатели и синдикати сядат на една маса, за да решат каква ще е линията на бедност за 2026 г.
14:18
Темата за еврото влиза в учебниците! МОН напомня на учителите да интегрират темата за въвеждането му в клас
14:15
От 1 януари във фиша за заплата ще пише само сумата в евро, равностойността й в лева няма да фигурира
10:58
Синдикат "Образование": Приветстваме късното започване на учебния ден, но на доста места е невъзможно
10:23
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
09:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.