През 2024 г. нивата на действително индивидуално потребление (ДИП) в страните от ЕС варираха между 72% и 146% от средното за ЕС, което е определено на 100. ДИП на глава от населението се изразява в стандарти на покупателна способност (СПС) и се използва като мярка за материалното благосъстояние на домакинствата.Миналата година 10 държави регистрираха ДИП на глава от населението, равно или над средното за ЕС. Данните са на Евростат, цитирани от ФОКУС. Люксембург водеше с ниво от 46% над средното за ЕС, следван от Нидерландия (с 20% над) и Германия (с 19% над).Най-ниските нива на ДИП на глава от населението са регистрирани в Латвия (с 28% под средното за ЕС), България и Унгария (и двете с 27% под).Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в СПС, мярка за икономическа активност, също показва значителни разлики между страните от ЕС, като 10 от тях отчитат БВП на глава от населението над средния за ЕС.Най-високият БВП на глава от населението е регистриран в Люксембург (245% от средния за ЕС), Ирландия (221%) и Нидерландия (134%). В другия край на диапазона, най-ниският БВП на глава от населението е регистриран в България (66% от средния за ЕС), Латвия (68%) и Гърция (69%).