Евростат: Най-високият дял на хората, които не са в състояние да поддържат домовете си адекватно топли е в България
Най-високият дял на хората, които не са в състояние да поддържат домовете си адекватно топли, е наблюдаван в България и Гърция (и в двете по 19,0%), следвани от Литва (18,0%) и Испания (17,5%). За разлика от това, Финландия (2,7%), Полша и Словения (и в двете по 3,3%), както и Естония и Люксембург (и в двете по 3,6%) отчитат най-ниските дялове.
