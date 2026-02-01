Евростат: Нивата на държани гаранции за кредитите в България са едни от най-ниските в Европа
©
През 2024 г. най-високите нива на държавни гаранции са регистрирани в Нидерландия (31,0% от БВП), Финландия (17,0%) и Италия (14,6%). В долния край на скалата, нива, равни или по-малки от 1% от БВП, са регистрирани в Ирландия, Чехия и България.
Тази информация идва от данни за условните пасиви и необслужваните кредити, публикувани от Евростат и цитирани от ФОКУС.
В повечето страни от ЕС централното правителство е преобладаващият гарант. Забележително ниво на гаранции от местните власти може да се наблюдава във Финландия, Швеция, Франция и Дания.
Най-високи задължения на публичните корпорации в Германия
Нивото на задължения на публичните корпорации, класифицирани извън сектор "Държавно управление“ през 2024 г., варира значително в различните страни от ЕС. Значителни суми задължения са регистрирани в Германия (84,4% от БВП), следвана от Нидерландия (73,1%), Люксембург (65,0%) и Франция (61,9%).
За разлика от това, суми под 10% от БВП в задълженията на публичните корпорации са регистрирани в Словакия (3,4%), Испания (4,3%), Кипър (7,3%) и Румъния (8,7%).
Кипър остана страната с най-високо ниво на необслужвани кредити
През 2024 г. Кипър остана страната с най-висок размер на необслужвани кредити (активи) на сектор "Държавно управление“ - 9,0% от БВП. В останалите страни размерът на необслужваните кредити беше под 1% от БВП, като най-високите проценти бяха отчетени от Хърватия (0,8% от БВП), Гърция (0,6%) и Швеция (0,5%).
Португалия и Словакия с най-големи задължения, свързани с извънбалансови публично-частни партньорства
Задълженията, свързани с извънбалансови публично-частни партньорства (ПЧП, дългосрочни строителни договори, при които активите се отчитат извън държавните сметки), бяха под 2% от БВП. 9 страни от ЕС нямаха такива задължения. Португалия имаше най-висок дял (1,2% от БВП), следвана от Словакия (1,0%) и Латвия (0,6%). Тези задължения по ПЧП се дължат предимно на магистрални проекти.
