ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат: С близо една трета по-малко са молбите за убежище в страни от ЕС на годишна база
©
Подадени са и последващи кандидати с 8 140, което представлява увеличение с 24% в сравнение с юни 2024 г. (6 555) и увеличение със 7% в сравнение с май 2025 г. (7 585).
През второто тримесечие на 2025 г. в ЕС са издадени 194 730 решения за убежище от първа инстанция, което е с 3% повече в сравнение със същия период на предходната година (188 675) и с 2% по-малко в сравнение с предходното тримесечие (198 665). От тези решения 34% са положителни (65 735).
Тази информация идва от месечните и тримесечните данни за убежище, публикувани днес от Евростат, цитирана от "Фокус".
Най-голямата група търсещи убежище от Венецуела
През юни 2025 г. венецуелците останаха най-голямата група хора, търсещи убежище (7 615 кандидати за първи път), следвани от афганистанци (4 085), бангладешци (2 735) и сирийци (2 315).
Испания, Италия, Франция и Германия приеха 74% от кандидатите за първи път.
Испания (12 645), Италия (9 765), Франция (9 510) и Германия (6 860) приеха най-голям брой кандидати за първи път, представляващи близо три четвърти (74%) от всички кандидати за първи път в ЕС.
Общият процент на кандидатите за първи път за ЕС през юни 2025 г. е 11,6 на сто хиляди души. В сравнение с населението на всяка страна от ЕС (към 1 януари 2025 г.), най-високите нива на кандидати за първи път са регистрирани в Гърция (39,4), следвана от Испания (25,8) и Кипър (24,3).
1835 непридружени непълнолетни лица са подали молби за убежище
През юни 2025 г. общо 1835 непридружени непълнолетни лица са подали молби за убежище за първи път в ЕС. Най-голям брой са били от Еритрея (460), Афганистан (205) и Мали (190).
Държавата от ЕС, получила най-голям брой молби за убежище от непридружени непълнолетни, е Нидерландия (450), следвана от Испания (415) и Германия (270).
Намаляване на положителните решения за убежище
През второто тримесечие на 2025 г. страните от ЕС са предоставили статут на закрила на първа инстанция на 65 735 търсещи убежище, което е с 35% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. (100 400) и леко намаление от 1% спрямо първото тримесечие на 2025 г. (66 405).
Сред търсещите убежище, на които е предоставен статут на закрила на първа инстанция в ЕС, 48% са получили статут на бежанец, 28% са получили хуманитарен статут, а 24% са получили субсидиарна закрила.
Испания (16 060), следвана от Франция (14 220) и Германия (13 450), е издала най-голям брой положителни решения на първа инстанция. Афганистанци (13 170), венецуелци (12 340) и сомалийци (3 215) бяха основните бенефициенти на статут на закрила в ЕС през второто тримесечие на 2025 г.
Още по темата
/
Митов на откриването на нова сензорна линия на българо-турската граница: Това е една от най-натоварените граници в света
05.09
Митничари на "Капитан Андреево" пресякоха контрабанда на 20 лодки за трафик на нелегални мигранти
13.08
Чужденец, трафикант на нелегални мигранти, се блъсна в патрулка в Ямбол! Колата крадена, в нея и деца
05.08
Златанов: Освен да спираме и да задържаме мигрантите - първото, което правим, е да спасяваме и техните животи в топлите дни
04.07
Още от категорията
/
Държавата ще премести покъщината и ще плаща част от наема на българи, готови да се върнат да работят и живеят в родината
15:45
Собственик на агенция: Има някаква несигурност, не знаем какво ще се случи с цените на недвижимите имоти
15:03
Имотен брокер: Най-вероятно през 2026 г. купувачите ще могат да сключат по-добра сделка, отколкото в момента
15:01
Startup Crossroads - конференцията, която ще позиционира България на Балканите като хъб за развитие на стартъп компании
14:30
Ревизоро за водната криза: Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши
11:52
От Изпълнителната агенция по лекарствата успокоиха: Аптеките ще разполагат с около 175 000 противогрипни ваксини
11:33
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.