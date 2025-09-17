През юни 2025 г. 52 265 кандидати за убежище за първи път (граждани извън ЕС) са кандидатствали за международна закрила в страни от ЕС, което е намаление с 27% в сравнение с юни 2024 г. (71 455) и спад с 5% в сравнение с май 2025 г. (54 780).Подадени са и последващи кандидати с 8 140, което представлява увеличение с 24% в сравнение с юни 2024 г. (6 555) и увеличение със 7% в сравнение с май 2025 г. (7 585).През второто тримесечие на 2025 г. в ЕС са издадени 194 730 решения за убежище от първа инстанция, което е с 3% повече в сравнение със същия период на предходната година (188 675) и с 2% по-малко в сравнение с предходното тримесечие (198 665). От тези решения 34% са положителни (65 735).Тази информация идва от месечните и тримесечните данни за убежище, публикувани днес от Евростат, цитирана от "Фокус".Най-голямата група търсещи убежище от ВенецуелаПрез юни 2025 г. венецуелците останаха най-голямата група хора, търсещи убежище (7 615 кандидати за първи път), следвани от афганистанци (4 085), бангладешци (2 735) и сирийци (2 315).Испания, Италия, Франция и Германия приеха 74% от кандидатите за първи път.Испания (12 645), Италия (9 765), Франция (9 510) и Германия (6 860) приеха най-голям брой кандидати за първи път, представляващи близо три четвърти (74%) от всички кандидати за първи път в ЕС.Общият процент на кандидатите за първи път за ЕС през юни 2025 г. е 11,6 на сто хиляди души. В сравнение с населението на всяка страна от ЕС (към 1 януари 2025 г.), най-високите нива на кандидати за първи път са регистрирани в Гърция (39,4), следвана от Испания (25,8) и Кипър (24,3).1835 непридружени непълнолетни лица са подали молби за убежищеПрез юни 2025 г. общо 1835 непридружени непълнолетни лица са подали молби за убежище за първи път в ЕС. Най-голям брой са били от Еритрея (460), Афганистан (205) и Мали (190).Държавата от ЕС, получила най-голям брой молби за убежище от непридружени непълнолетни, е Нидерландия (450), следвана от Испания (415) и Германия (270).През второто тримесечие на 2025 г. страните от ЕС са предоставили статут на закрила на първа инстанция на 65 735 търсещи убежище, което е с 35% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. (100 400) и леко намаление от 1% спрямо първото тримесечие на 2025 г. (66 405).Сред търсещите убежище, на които е предоставен статут на закрила на първа инстанция в ЕС, 48% са получили статут на бежанец, 28% са получили хуманитарен статут, а 24% са получили субсидиарна закрила.Испания (16 060), следвана от Франция (14 220) и Германия (13 450), е издала най-голям брой положителни решения на първа инстанция. Афганистанци (13 170), венецуелци (12 340) и сомалийци (3 215) бяха основните бенефициенти на статут на закрила в ЕС през второто тримесечие на 2025 г.