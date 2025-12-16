През 2024 г. броят на загиналите при железопътни произшествия в ЕС спадна до 750, което е с 10,8% по-малко в сравнение с 2023 г. (841 смъртни случая). Данните са на Евростат, цитирани отНамаляването на броя на смъртните случаи в железопътния транспорт през 2024 г. дойде след 2 последователни години на увеличение. Наблюдава се тенденция към намаляване от 2014 г. до 2019 г., когато броят намаля с около 22%, а до края на 2021 г. беше регистриран друг рязък спад от почти 15% в сравнение с 2019 г. През 2020 г. и 2021 г. намалението на железопътните произшествия, смъртните случаи и тежко ранените съвпадна с рязък спад в железопътния пътнически транспорт, причинен от световната пандемия.Почти две трети от смъртните случаи през 2024 г. са свързани с неоторизирани лица по релсите (65,6%). Втората по големина група са ползвателите на железопътни прелези (25,5%), следвани от служителите на железопътния транспорт (3,7%), категорията "други“ (3,1%) и пътниците на железопътния транспорт (2,1%).През 2024 г. най-голям брой загинали при железопътни инциденти е регистриран в Полша (163 смъртни случая), следвана от Германия (142) и Румъния (65). От друга страна, най-малкият брой е наблюдаван в Люксембург и Словения (където всъщност няма смъртни случаи през 2024 г.), Естония и Ирландия (и двете по 1), и Финландия и Латвия (и двете по 4).Самоубийствата, случващи се на железопътни обекти, се отчитат отделно от смъртните случаи или нараняванията. Броят на самоубийствата на железопътни линии е постоянно много по-висок от броя на смъртните случаи, въпреки тенденцията на спад, наблюдавана в ЕС през последното десетилетие (2 357 през 2024 г. в сравнение с 2 608 през 2014 г., -9,6%). Най-голям брой самоубийства през 2024 г. е регистриран в Германия (688), Франция (267) и Нидерландия (186), докато най-малкият брой е регистриран в Литва (няма самоубийства), Гърция (1) и Естония (4).