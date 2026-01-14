Евростат: Спестяванията на домакинствата в еврозоната намаляват
©
Тези данни са от първото издание на сезонно изгладени тримесечни европейски секторни сметки от Евростат, цитирани от ФОКУС.
В същото време, процентът на инвестициите на домакинствата в еврозоната остана стабилен на 9,0% през третото тримесечие на 2025 г., тъй като брутното образуване на основен капитал се увеличи със същия темп като брутния разполагаем доход (съответно +0,7% и +0,6%).
През третото тримесечие на 2025 г. делът на печалбата на предприятията (нефинансови корпорации) в еврозоната леко намаля от 39,2% на 39,1%, което се обяснява с увеличението на бизнес компенсациите на служителите (заплати и социални осигуровки на работодателите) плюс данъци минус субсидии върху производството, при незначително по-висок темп от брутната добавена стойност (и двете с +1,2% след закръгляване).
През третото тримесечие на 2025 г. процентът на бизнес инвестициите в еврозоната леко се е увеличил от 21,6% на 21,7%, тъй като брутното образуване на основен капитал от бизнеса се е увеличило с 1,6%, с по-бързи темпове от брутната добавена стойност (+1,2%). Пиковете през второто тримесечие на 2017 г., второто тримесечие на 2019 г., четвъртото тримесечие на 2019 г. и първото тримесечие на 2020 г. са свързани с голям внос на продукти на интелектуална собственост, отразяващ ефектите от глобализацията.
Още от категорията
/
Фармацевт: Има повишено търсене на всички продукти, които са свързани с профилактиката и лечението на грипа
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.