Евростат каза какъв процент от българите са горди собственици на жилище
© ФОКУС
Най-висок дял на собственост е наблюдаван в Румъния (94%), следвана от Словакия (93%) и Унгария (92%). В България гордите собственици на жилище са 86% от населението. Това нарежда страната ни на 7-мо място сред страните-членки.
Притежаването на жилище е по-разпространено във всички страни от ЕС, с изключение на Германия, където преобладава наемането, като 53% от населението е наемател. Германия е следвана от Австрия (46%) и Дания (39%).
