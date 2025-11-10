Евростат отчита лек ръст на търговията на храни, напитки и тютюневи изделия у нас на годишна база
От 25 държави от ЕС с налични данни, 15 са регистрирали годишно увеличение на обема на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия през септември 2025 г. При България ръстът е почти незначителен на годишна база, но все пак го има. /виж галерията/
Кипър е регистрирал най-голямо увеличение с 10,4%, следван от Испания (4,5%) и Малта (4,4%). За разлика от това, Естония е регистрирала спад от 4,8%, докато Румъния и Белгия са регистрирали намаление съответно от 4,5% и 3,4%.
