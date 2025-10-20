През 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в ЕС е бил 38 100 по стандарти на покупателна способност (СПС), в сравнение с 36 000 СПС през 2022 г.Ирландските региони Дъблин (139 500 СПС) и Югозападна Ирландия (137 300 СПС) регистрираха най-високите нива на БВП на глава от населението сред регионите по номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS 3) в ЕС, пред Волфсбург, Крайсфрайе Щат в Германия (136 500 СПС), където са налични данни само за 2022 г., и Париж във Франция (126 900 СПС).Междувременно, най-отдалеченият френски регион Майот е регистрирал най-нисък БВП на глава от населението - 10 500 PPS,Повечето региони с най-ниски нива на БВП на глава от населението се намират в България и Румъния, заедно с един регион в Унгария, където икономическата активност е паднала под 15 000 PPS на глава от населението.