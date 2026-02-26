Евростат с данни с инфлацията в България и останалите страни в еврозоната
© ФОКУС
Най-ниските годишни темпове са регистрирани във Франция (0,4%), Дания (0,6%), Финландия и Италия (и двете по 1,0%). Евростат измерва 2,3% инфлация в България.
Най-високите годишни темпове са регистрирани в Румъния (8,5%), Словакия (4,3%) и Естония (3,8%). В сравнение с декември 2025 г. годишната инфлация е спаднала в двадесет и три държави членки, останала е стабилна в една и се е повишила в три.
През януари 2026 г. най-голям принос за годишния темп на инфлация в еврозоната имат услугите (+1,45 процентни пункта, п.п.), следвани от храни, алкохол и тютюн (+0,51 п.п.), неенергийни промишлени стоки (+0,09 п.п.) и енергия (-0,39 п.п.).
Още по темата
/
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
23.02
Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В стола на български университет и в Рилския манастир
21.02
Хотелиер: Никой не помисли за нас. Между 3% и 5% имаме печалба, след като махнем всички разходи
19.02
Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
15.02
Още от категорията
/
Европейският прокурор Теодора Георгиева: Няма конкретно обвинение, а само бланкетна форма за сериозно нарушение
26.02
Националният борд започва независимо разследване на причините за потъването на кораба при Маслен нос
26.02
Депутатите издирват служебния премиер Гюров: Искат да изпратят екип в МС, който да провери как е
26.02
Депутати изместиха изслушването на Гюров, служебният министър заявил с писмо, че не може да присъства
26.02
Георги Кандев: В МВР ще работи щаб, който да координира работата на структурите на министерството по време на изборите
26.02
Депутати изместиха изслушването на Гюров, служебният премиер заявил с писмо, че не може да присъства
26.02
Андрей Гюров към към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
26.02
НАП с важно напомняне!
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Земетресение разтресе съседите, усети се и в България
21:35 / 26.02.2026
"Лукойл България": Няма основания за безпокойство, продължаваме р...
20:51 / 26.02.2026
Катето Евро: Платих сметка за ток - 382 евро
20:44 / 26.02.2026
Много лоша прогноза за наемите на жилища
20:51 / 26.02.2026
Бивш зам.-военен министър за американските самолети: Няма да ни в...
18:28 / 26.02.2026
Националният борд започва независимо разследване на причините за ...
18:29 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.