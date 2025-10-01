Коефициентът на зависимост в напреднала възраст в ЕС, определен като делът на възрастните хора (на 65 или повече години) спрямо населението в трудоспособна възраст (хора на възраст от 20 до 64 години), се е увеличил забележимо през последните 20 години. Това сочат данните на Евростат, цитирани от "Фокус".През 2004 г. коефициентът на зависимост в напреднала възраст в ЕС е бил 26,8%, което означава, че на един възрастен човек на 65 или повече години се падат малко по-малко от 4 възрастни в трудоспособна възраст. На 1 януари 2024 г. съотношението е било 37,0%, което показва, че на всеки възрастен човек се падат по-малко от 3 възрастни в трудоспособна възраст.Най-отдалечените френски региони Майот (6,1%) и Гвиана (13,8%), както и столичният регион Биен Копенхаген в Дания (17,8%) са имали най-ниските коефициенти на зависимост в напреднала възраст.Междувременно белгийският крайбрежен регион Арондисман Верн е имал най-високия коефициент на зависимост в напреднала възраст (72,8%). Алто Тамега е Барозу в Северна Португалия (71,4%) и Евритания в Централна Гърция (71,1%) бяха единствените други региони в ЕС, където това съотношение надхвърли 70%.Към януари 2024 г. е имало 139 региона по номенклатура на териториални единици за статистика (NUTS 3), където коефициентът наТази група региони е била концентрирана главно в (Източна) Германия и Франция. Освен това, Италия, Финландия, Португалия,, Гърция и Испания също са имали няколко региона, където коефициентът на зависимост на възрастните хора е бил най-малко 50%.