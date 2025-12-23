През 2024 г. 16,9% от хората в ЕС са живели в пренаселени домакинства, като се наблюдава лек спад спрямо резултата от 18,1% през 2014 г. Това показват най-новите данни на Евростат, цитирани отНад 30% от хората в 5 страни, членки на Европейския съюз, обитават пренаселни жилища. Румъния се на режда на първо място, като отчита дял от 40,7%. След това се нарежда от Латвия (39,3%), България (33,8%), Полша (33,7%) и Хърватия (31,7%).Проучването на Евростат показва, че най-ниските нива на пренаселеност са регистрирани в Кипър (2,4%), Малта (4,4%) и Нидерландия (4,6%).