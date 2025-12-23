Евростат с нови данни: Над 30% от българите живеят в пренаселени домове
Над 30% от хората в 5 страни, членки на Европейския съюз, обитават пренаселни жилища. Румъния се на режда на първо място, като отчита дял от 40,7%. След това се нарежда от Латвия (39,3%), България (33,8%), Полша (33,7%) и Хърватия (31,7%).
Проучването на Евростат показва, че най-ниските нива на пренаселеност са регистрирани в Кипър (2,4%), Малта (4,4%) и Нидерландия (4,6%).

