Евростат посочи районите в България с най-висок риск от бедност
На регионално ниво 10 региона на ниво 2 от номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS 2) в ЕС са имали дял на хората, изложени на риск от бедност, над 30%.
За България е видно, че най-беден се очертава Южен-централен район, който включва областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.
Ето разпределението в шесте района за планиране на България:
Северозападен – 26,3%
Югозападен – 13,8%
Южен-централен – 28,8%
Югоизточен – 25,1%
Североизточен – 20%
Северен-централен – 24,5%
Югозапанният район, който е с най-добри показатели според европейската статистика, включва: Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област и София.
Най-високите дялове са установени в най-отдалечения регион на Франция, Гвиана, където повече от половината (53,3%) от хората са били изложени на риск от бедност, следван от Сиудад де Мелила (41,4%) в Испания и Калабрия (37,2%) в Италия.
За разлика от това, 28 региона са регистрирали дялове под 10%. Румънският регион Букурещ-Илфов е с най-ниски нива на хора, изложени на риск от бедност (3,7%), пред белгийския регион Източна Фландрия (5,4%) и италианския регион Автономна провинция Болцано/Боцен (5,9%).
