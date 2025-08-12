ЗАРЕЖДАНЕ...
Еврото кара българите да инвестират в имоти
©
Все повече българи искат да вложат спестяванията си в имоти - или казано по друг начин - да "обърнат" левовете си в апартаменти преди официалното приемане на еврото у нас. Търсенето расте, а лихвите на жилищните кредити спадат.
"Отчитаме в момента засилено търсене на хората да инвестират в недвижими имоти. Самото подсъзнание на българина работи така: "Трябва да купя до края на годината", каза пред Bulgaria ON AIR мениджърът във фирма за недвижими имоти Юлиана Шехерова.
"Лихвите продължават да са на рекордно ниско ниво, дори леко намаляват. Продължава под 2,5% да е средната лихва за всички нови ипотечни кредити", отбеляза кредитният консултант Деян Василев.
Само за юни новоотпуснатите жилищни кредити са на стойност 994 млн. лева, а за първите шест месеца на 2025 г. – 4,7 млрд. лева.
"Банките обаче не дават кредити на "куцо и сакато", като през 2008 г. Банките дават кредити на хора със средни и високи доходи. Ако преди средната месечна вноска беше около 800 лв., сега има домакинства, за които 1000-1500 лв. месечна вноска за ипотечен кредит не им тежи. Това позволява да теглят много по-високи кредити", посочи Василев.
Според експерти ниските лихви на кредити ще се запазят и след 1 януари догодина, защото не зависят пряко от въвеждането на еврото.
От имотния бранш смятат, че до края на годината няма как да се направи точна прогноза за цените на жилищата след приемането на еврото.
Още по темата
/
Здравният министър: MedicinePrice ще покаже, че няма спекулации, цените на лекарствата няма да се променят заради еврото
14:48
Николай Костов: Аптеките се справят с двойното етикетиране, но недостигът на лекарства остава сериозен
10.08
Експерт предупреди за еврото: Да се внимава с измами при обмен на пари и грешки при връщане на ресто
10.08
Сменяме левове в евро в 2203 пощенски станции, в 954 от тях ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв
09.08
Пари в буркана - стереотип за българската предпазливост: "Бурканбанк" ще бъде поставен на изпитание заради влизането ни в еврозоната
09.08
Левон Хампарцумян: Еврото ще създаде възможности за бизнеса и ще повиши репутацията на държавата
08.08
Още от категорията
/
Търговец: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
07.08
Бизнесмен: Младежите искат да получават парите си на ръка, а ние не можем да си позволим да работим на черно
06.08
Производители за новия закон за доставките: Продуктите пак ще се купуват, но може би няма да са на толкова ниски цени
05.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.