Еврото поскъпва
Единната валута се разменя за 1,1790 за долар, което е повишение с 0,28 на сто.
Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс от 1,1787 долара за едно евро.


