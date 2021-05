© виж галерията Тази вечер ще се проведе първият полуфинал на Евровизия 2021. Зрителите в България ще могат да гледат дългоочакваното шоу на живо от Ротердам по БНТ 1 от 22:00 часа. Хилядите фенове на конкурса в цял свят очакват с нетърпение първата конкурсна вечер, след като надпреварата беше отменена през 2020 година заради пандемията от коронавирус. .



Това ще е първото голямо събитие, което ще допусне публика в залата - около 3000 зрители ще гледат шоуто в арената. Събитието ще открие миналогодишният победител Дънкан Лоурънс, който ще изпълни хита си с популярния нидерландски DJ Армин Ван Бюрен “Feel Something". Сред участващи песни са фаворитите за победа от Малта, Литва, Русия и Кипър. Само 10 от 16-те участници в полуфинала ще се класират на големия финал.



Българският представител Виктория ще вземе участие във втория полуфинал на Евровизия на 20-и май с песента "Growing Up is Getting Old". Зрителите в цяла Европа и българите в чужбина ще могат да я подкрепят. Българката е един от големите фаворити за победа, а анализаторите отбелязват, че изпълнението ѝ на живо в четвъртък може да се превърне в един от най-силните моменти на тазгодишното издание на Евровизия.



Българската делегация пристигна в Ротердам на 10-и май, а през изминалата седмица Виктория репетира два пъти на сцената на конкурса и взе участие в откриваща церемония на тюркоазения килим, където впечатли с красива визия. Участието на България на Евровизия се реализира като публично-частно партньорство между БНТ и Ligna Group, с подкрепата на българската финтех компания iCard – генерален спонсор на Евровизия България.



Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто на живо по БНТ 1 от 22:00 часа.