Колко струва един глас и колко всъщност е реалната му цена, когато бъде разпределен във времето?направи справка как изглежда т.нар. "купен вот", разпределен във времето на един мандат от четири години.Ако един глас бъде "продаден" за 50 евро, това се равнява на едва 0.034 евро на ден за периода от 1461 дни. Дори при значително по-висока сума от 1000 евро, стойността на ден достига около 0.68 евро.Да разглеждаме различни суми - от 50 до 1000 евро - и ги разпределя на дневна, месечна и годишна база. Така например:- 200 евро се равняват на около 0.137 евро на ден- 500 евро – на около 0.34 евро дневно- 800 евро – приблизително 0.55 евро на денПосланието е ясно: Дори при най-високите суми, стойността на един продаден глас, разпределена във времето, остава под 1 евро на ден. Справката поставя въпроса за реалната цена на политическия избор и дългосрочните последствия от подобни практики, като насочва вниманието към това колко "евтино" може да излезе едно решение с влияние за години напред.