Малена Замфирова.
"Българската сноубордистка Малена Замфирова беше сериозно контузена след тренировка преди Световната купа по сноуборд алпийски дисциплини на FIS в Шпиндлерув Млин този уикенд. Сблъсъкът причини множество фрактури и българската състезателка беше транспортирана с хеликоптер до болница, където получи спешна медицинска помощ. Поради тежестта на нараняванията ѝ, сезонът на Малена за съжаление приключи преждевременно. 16-годишната състезателка, която вече се смята за един от най-обещаващите таланти на България в зимните спортове, направи забележително впечатление в Световната купа с три подиума досега - включително трето място в Криница само преди няколко дни. Малена, желаем ти бързо възстановяване - знаем, че ще се върнеш по-силна от всякога!", написаха от ФИС.
Припомняме, че 16-годишната ни спортистка бе пометена от пиян турист навръх 3-и март в чешкия курорт Шпиндлеров Млин. Впоследствие, по данни на полицията в Чехия, стана ясно, че извършителят не е бил в нетрезво състояние.
На Замфирова предстои тежка операция в понеделник след като стана ясно, че има две счупвания в бедрената кост, в таза и в лопатката. Тя ще бъде оперирана от хирург на легенда в алпийските ски.
